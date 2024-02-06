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العين عبدالحكيم الهندي يهنيء الملك وولي العهد .. ويؤكد : النشامى رفعوا راسنا

منذ ساعة واحدة
العين عبدالحكيم الهندي يهنيء الملك وولي العهد .. ويؤكد : النشامى رفعوا راسنا

وطنا اليوم-بعث العين عبدالحكيم الهندي، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، أجمل التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولكافة أبناء الشعب الأردني بمناسبة فوز المنتخب الأردني لكرة القدم على نظيره الكوري، والتأهل لنهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
ووجه الهندي رسالة اعتزاز للنشامى، وقال : رفعتوا راسنا.


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