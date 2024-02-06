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مكتب شباب حزب إرادة يحتفل بفوز المنتخب في مقره.. فيديو وصور

منذ ساعة واحدة
مكتب شباب حزب إرادة يحتفل بفوز المنتخب في مقره.. فيديو وصور

وطنا اليوم- صادف توقيت مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب كوريا الجنوبية مع إنتهاء إجتماع لشباب حزب إرادة في قاعة المدرسة الحزبية في المقر الرئيسي للحزب ، وتحولت شاشة التدريب لمباراة منتخب النشامى وحضر الجميع إنجاز المنتخب في أجواء وطنية عائلية، وحضر المباراة مع الشباب الأمين العام للحزب نضال البطاينة الذي لم ينسى قراءة الفاتحة والحضور على أرواح شهداء غزة بعد إنتهاء المباراة قائلا “إن حزنهم حزننا وفرحهم فرحنا، وفرحنا فرحهم وحزننا حزنهم، فنحن واحد، وهذه اللحظات يجب ان نتذكر خلالها بأننا في أيام عزاء مقترن بالشموخ”، كما حضر المباراة مع الشباب أعضاء المجلس المركزي في الحزب كل من النائب محمد جميل الظهراوي والنائب السابق محمود الطيطي ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، وكذلك الرياضي عضو مجلس محافظة الزرقاء شريف عدنان ونواب الأمين العام الشباب د. ليث القهيوي وم. إبراهيم العوران ، والأمين العام المساعد لشؤون المدرسة الحزبية د. نجوى قبيلات مع رفيقتيها في مادبا والتعليم وإرادة ميسون الشوابكة وزينب العبابسة.


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