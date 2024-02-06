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المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازاً تاريخياً جديداً بتأهله إلى نهائي كأس آسيا

منذ ساعة واحدة
المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازاً تاريخياً جديداً بتأهله إلى نهائي كأس آسيا

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وطنا اليوم – حقق المنتخب الوطني لكرة القدم انجازاً تاريخياً جديداً بتأهله إلى نهائي كأس آسيا، بعد فوزه اليوم الثلاثاء، على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0 سجلهما اللاعبان يزن نعيمات وموسى التعمري في الدقيقتين 53 و66 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم المنتخب الوطني عرضاً رائعاً مميزاً نجح من خلاله في التفوق على منتخب كوريا الجنوبية حيث مثل منتخبنا في التشكيلة الأساسية كل من يزيد أبو ليلى ويزن عرب وعبدالله نصيب وبراء مرعي وإحسان حداد ومحمد أبو حشيش ونزار الرشدان ونور الروابدة ويزن نعيمات وموسى التعمري ومحمود مرضي قبل أن يستبدل في الشوط الثاني يزن نعيمات باللاعب أنس العوضات واستبدال مرضي باللاعب إبراهيم سعادة رجائي عايد مكان الرشدان.
وفاجأ المنتخب الوطني نظيره الكوري بالضغط عليه في منتصف الملعب ما أربك لاعبي كوريا فيما اندفع لاعبونا بحثا عن التسجيل وكان لهم ما أرادوا عن طريق نعيمات والتعمري إلى جانب الفرص الضائعة.
وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً أردنياً كبيراً في المدرجات شجعوا بحرارة ورفعوا علم الوطن عاليا قبل أن يخرجوا للاحتفال خارج الملعب.
ويستعد الجمهور الأردني في قطر للاحتفال في أماكن عدة، في الدوحة الليلة في سهرات حتى الصباح ابتهاجاً بهذا الفوز والوصول للنهائي.
ويعتبر وصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية في كأس آسيا انجازاً تاريخياً كونه الأول في تاريخ الكرة الأردنية.
ويلتقي المنتخب الوطني الفائز من مباراة قطر وإيران في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل.

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