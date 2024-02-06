برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة بنت علي تقيم جمعية إبداع بازار خيري لدعم الأطفال في غزة وعائلات القطاع المقيمين في الأردن

وطنا اليوم – تحت رعاية صاحبة السمو الملكي، سمو الأميرة رجوة بنت علي، تقيم جمعية إبداع في السابع عشر من الشهر الحالي بازار خيري في قاعة نقابة المقاولين بمنطقة عبدون بعمان لدعم الأطفال في غزة والمساهمة في دعم عائلات القطاع المقيمين في الأردن.

ويتضمن البازار حرف يدوية، ملابس، إكسسوارات، مأكولات متنوعة، أعمال فنية، والمزيد من المشاركات المميزة.

ومن ضمن الفعاليات عروض فنية ودبكات وأغانٍ شعبية.

ودعت الجمعية اهل الخير والمحسنين والمواطنين الى المساهمة معها من خلال حضور هم أو من خلال حجز طاولة للمشاركة لزراعة بذور الأمل في قلوب الأطفال والعائلات.

وخصصت الجمعية رقم هاتف خلوي 0796054877 لحجز طاولة للمشاركة والمساهمة في دعم أطفال غزة وعائلاتهم.

ولمزيد من المعلومات، دعت الجمعية الى زيارة صفحتها على الفيسبوك أو الأنستقرام @IBDAAJO.