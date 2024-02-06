قطر: تسلما رد حماس ولن نخوض بالتفاصيل

وطنا اليوم:قالت حركة حماس انها سلمت ردها حول اتفاق الإطار لهدنة جديدة في قطاع غزة الى قطر ومصر ، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وبينت حماس انها تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنهم تسلموا ردا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن الاتفاق الإطار يتضمن ملاحظات للحركة وأن الرد في مجمله إيجابي.

وأشار الوزير أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل.

وأضاف : لن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة.