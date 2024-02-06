وطنا اليوم – خصصت إدارة التراث الملكي الأردني في الديوان الملكي الهاشمي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
وسيتم عبر الحسابات تسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي حققها الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
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التراث الملكي الأردني تخصص حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة اليوبيل الفضي
وطنا اليوم – خصصت إدارة التراث الملكي الأردني في الديوان الملكي الهاشمي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.