بث مشترك لقنوات عربية غدا الأربعاء تضامنا مع غزة

وطنا اليوم:أعلنت أكثر من 20 قناة فضائية عربية غدا الأربعاء، إطلاق برنامج بث فضائي مشترك، بهدف إعادة تذكير الجمهور العربي بضرورة استمراره بنصرة قطاع غزة والتضامن معه.

وقال منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال إن البث المشترك يهدف إلى “حث الجمهور العربي على ضرورة استمرار النصرة والتضامن، والضغط من أجل وقف العدوان وإغاثة غزة وأهلها”.

وأوضحت الجهة المنظمة أن البث سيبدأ الساعة 18:00 بتوقيت القدس، وسيستمر على مدى ساعتين.