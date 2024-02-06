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البنك الأردني الكويتي : ألف مبروك لفريق النشامى . رفعتوا راسنا

منذ ساعة واحدة
البنك الأردني الكويتي : ألف مبروك لفريق النشامى . رفعتوا راسنا

وطنا اليوم:تتقدم أسرة البنك الأردني الكويتي بالتهنئة والتبريك لمنتخب النشامى بمناسبة فوزه المستحق على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في بطولة آسيا / قطر 2023 لكرة القدم، وبهذا الفوز تكون المرة الأولى في تاريخنا التي يتأهل منتخبنا الوطني إلى هذا الدور.
هذا الفوز الذي أكد فيه نجوم منتخبنا أنهم قادرون على مواصلة المشوار نحو تحقيق البطولة، والذي سطر النشامى فيه أجمل معاني البطولة والشجاعة والمسؤولية ضمن روح الفريق الواحد.
شكرا لكم على هذا الفوز التاريخي الذي أسعدنا جميعًا.


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