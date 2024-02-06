جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي اختطاف فلسطينيين من قبل مستوطنين

وطنا اليوم:طالب رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحقيق في تمرين للجيش، يحاكي إحباط اختطاف مستوطنين لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب نتنياهو بأن هذا “السيناريو الوهمي منفصل عن الواقع، وغير مناسب”، مضيفا أنه ليس على استعداد “لقبول مثل هذه القسوة تجاه إخواننا وأخواتنا في يهودا والسامرة”.

وكان جيش الاحتلال نفّذ -أمس الاثنين- تمرينا بالضفة بتوجيه من قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي يهودا فوكس، يحاكي تعريف “مستوطنين على أنهم عدو، ويختطفون عربيا إلى إحدى البؤر الاستيطانية”، وفق ما قالت القناة 14 الإسرائيلية.

وفقا للتمرين، نُشرت قوات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والقوات الخاصة، للتعامل مع المستوطنين الذين فرّوا إلى البؤرة الاستيطانية جفعات جلعاد.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن عددا من الجنود والضباط رفضوا المشاركة في التمرين.

وقد أثار التمرين غضبا في أوساط اليمين الإسرائيلي، مما زاد الهُوة الخلافات بين المستوطنين وقائد المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، الذي يطالب المستوطنين بإقالته منذ فترة