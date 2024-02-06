بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة المفرق الجديد

منذ ثانيتين
وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة المفرق الجديد

وطنا اليوم:افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحافظة المفرق، الذي أنشئ لغايات تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ويشكل جزءا من رؤية جلالة لملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الفراية خلال تفقده سير العمل في مبنى مديرية الأحوال المدنية الجديد وما جرى إنجازه، إلى أن المبنى حال استكماله ومباشرة العمل فيه سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمة المواطنين.
ولفت إلى إمكانية تقليص عدد مكاتب الأحوال المدنية مستقبلاً حسب الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث العامل الجغرافي، وعدد السكان، والمساحة المخدومة.
وترأس الفراية اجتماعاً في دار المحافظة بحضور محافظ المفرق، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس بلدية المفرق الكبرى، وضعهم خلاله بصورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين، وورصد الأولويات حسب الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع في موازنة مجلس المحافظة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

إغلاق وايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

19:15

اختتام أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني التركي في عمان

19:10

البوتاس العربية تهنئ الملك بمرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

19:05

السياحة: تواصلنا مع البنك المركزي والضمان لتقديم قروض ميسرة للمتضررين

19:03

استحداث علم اليوبيل الفضي لرفعه على سواري الأعلام

17:36

لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

16:39

100 ألف دينار لمنتخب النشامى لكرة القدم من البنك الأردني الكويتي

16:37

أزمة المزارعين.. الحراك يمتد من فرنسا الى إسبانيا

16:17

نجل بن غفير يسخر من بايدن: مصاب بالخرف والزهايمر

15:46

جولة لوزيري الصناعة والاستثمار على مصنع “عمون” بمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان

15:43

تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

15:39

الصفدي: الأونروا تنقذ حياة الأبرياء ولا غنى عنها

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة الله