وزير الداخلية يفتتح مبنى محافظة المفرق الجديد

وطنا اليوم:افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحافظة المفرق، الذي أنشئ لغايات تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، ويشكل جزءا من رؤية جلالة لملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الفراية خلال تفقده سير العمل في مبنى مديرية الأحوال المدنية الجديد وما جرى إنجازه، إلى أن المبنى حال استكماله ومباشرة العمل فيه سيشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بخدمة المواطنين.

ولفت إلى إمكانية تقليص عدد مكاتب الأحوال المدنية مستقبلاً حسب الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث العامل الجغرافي، وعدد السكان، والمساحة المخدومة.

وترأس الفراية اجتماعاً في دار المحافظة بحضور محافظ المفرق، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس بلدية المفرق الكبرى، وضعهم خلاله بصورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المملكة.

وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين، وورصد الأولويات حسب الأهمية فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع في موازنة مجلس المحافظة.