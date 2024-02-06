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البوتاس العربية تهنئ الملك بمرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

منذ 3 ثواني
البوتاس العربية تهنئ الملك بمرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء المجلس
والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية.
وإذ نغتنم هذه المناسبة السعيدة، لنجدد عهد الوفاء والولاء لجلالة الملك، ونؤكد التزامنا بدعم مسيرة التنمية والبناء التي يقودها جلالته بحكمته ورؤيته الثاقبة، والتي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والعربي، وجعلت من الأردن دولة محورية تنعم بالأمن والاستقرار والتطور.
كما نثمن عالياً حرص جلالة الملك على دعم قطاع الصناعة الوطنية، بما في ذلك شركة البوتاس العربية، والتي تعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد الأردني. وقد ساهمت الشركة بدورها في تعزيز صادرات المملكة، وتوفير فرص العمل لآلاف الأردنيين.
ونتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطن.
حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني، قائداً لوطننا الغالي، وملهماً للأمتين العربية والإسلامية.


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