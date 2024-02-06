استحداث علم اليوبيل الفضي لرفعه على سواري الأعلام

وطنا اليوم:بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين على العرش، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استحداث “علم اليوبيل الفضِّي”لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق للسَّابع من شباط وحتى نهاية العام الجاري.

وتضمَّن القرار أن يُرفَع علم اليوبيل الفضِّي بحيث يكون على يمين النَّاظر، والعلم الأردني على يساره.

ويكون قياس العلم بنفس نِسب وقياسات العلم الأردني (الطُّول ضعف العرض) وعلى أن يكون قياس العلم الدَّاخلي (90 * 180سم) وارتفاع السَّارية من الأرض (230سم)، وقياس العلم الخارجي (180 *360سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السَّارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي؛ فيما يكون قياس علم الطَّاولة (12*24سم) وارتفاع السَّارية عن الطَّاولة (30سم).

وستتوافر نسخة إلكترونيَّة للعلم بجودة عالية، ويمكن الحصول عليها ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء من خلال الموقع الإلكتروني الرَّسمي للدِّيوان الملكي الهاشمي العامر (https://rhc.jo/ar/jubilee/logo).