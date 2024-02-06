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نجل بن غفير يسخر من بايدن: مصاب بالخرف والزهايمر

منذ ساعة واحدة
نجل بن غفير يسخر من بايدن: مصاب بالخرف والزهايمر

وطنا اليوم:سخر شوفائيل بن غفير، نجل وزير أمن الاحتلال المتطرف، ايتمار بن غفير، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بالخرف.
وقال شوفائيل في مشاركة عبر حسابه بموقع إكس: “في هذه الأوقات الصعبة، من المهم رفع مستوى الوعي بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة. مرض خطير يؤثر على وظيفة الشخص وقدراته على التواصل”.
وأرفق نجل الوزير المتطرف، صورة بايدن، مع مشاركته، والتي أثارت ضجة واسعة في أوساط الاحتلال، بالتهجم على بايدن رغم كل ما فعله لهم من دعم عسكري لا محدود في العدوان الوحشي على قطاع غزة، قبل أن يقوم بحذفها.
من جانبه، رد وزير الاحتلال، على مشاركة نجله بالقول: “شوفائيل نجلي المفضل لدي على الإطلاق، لكنه ارتكب خطأ شديدا، في مشاركة لا أوافق عليها بشدة”.
وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية، هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل، وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال للأسلوب المذموم وأعتذر عن كلام ابني”.
من جانبه عاد نجل بن غفير لنشر مشاركة أخرى، تضمنت صورة للرئيس الأمريكي، وعلق بالقول: “سيدي الرئيس.. آسف”.
وكان الوزير المتطرف، هاجم إدارة بايدن، معتبرا أنها “تضر بالمجهود الحربي” للاحتلال في غزة.
وقال بن غفير إنه يعتقد أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد “ترامب سيمنح إسرائيل يدا أكثر حرية للقضاء على حماس”.
وأضاف “بدلا من أن يقدم لنا الدعم الكامل، فهو مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة التي تذهب إلى حماس، لو كان ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما”


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