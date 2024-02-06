جولة لوزيري الصناعة والاستثمار على مصنع “عمون” بمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان جولة لوزيري الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الاستثمار خلود السقاف، الثلاثاء، على شركة عمون لصناعة الأجهزة الكهربائية والورقية، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وعددا من اعضاء مجلسي غرفتي صناعة الاردن وعمان، اضافة الى عدد من مسؤولي بعض المؤسسات المعنية بالعمل الصناعي، حيث هدفت الجولة الى الاطلاع على الاستثمارات الجديدة التي يشهدها القطاع الصناعي، والتي تسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن.

وشهدت الزيارة تقديم لمحة عن تأسيس المصنع من قبل رئيس مجلس الادارة الدكتور زهير عيسى مراد، الذي اوضح ان المصنع يقع في منطقة القسطل الصناعية، ويعمل في صناعة المنتجات الورقية الغذائية والأكواب الورقية وعلب الأغذية الورقية، برأس مال مسجل مليون دينار وبرأس مال عامل يصل الى 5 ملايين دينار، ويشغل المصنع (51) عاملا وعاملة، ويقوم بالتصدير الى كل من لبنان، فلسطين، العراق والسعودية.

واضاف مراد أن الصناعة الوطنية ورغم مرورها بالعديد من التحديات التي أثرت على تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن المصانع الأردنية ما زالت ماضية في العملية الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، مستمدين من عزيمة جلالة الملك الإصرار والتحدي للاستمرار في التصنيع رغم التحديات.

وجرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا والمعيقات التي تواجه المستثمرين الأردنيين، حيث اكد الوزيران ان الحكومة تعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة، من خلال حل المعيقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مشيرين الى الحرص على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا مع القطاع الصناعي، الذي يعتبر من اهم القطاعات الانتاجية والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأرنية.