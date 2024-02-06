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الصفدي: الأونروا تنقذ حياة الأبرياء ولا غنى عنها

منذ ساعة واحدة
الصفدي: الأونروا تنقذ حياة الأبرياء ولا غنى عنها

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة فعلت الصواب عندما أطلقت تحقيقا مستقلا في الادعاءات الموجهة ضد 12 شخصا من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13000 موظف في فطاع غزة.
وأضاف الصفدي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أنه “يجب على المفوضية الدولية أن تفعل الشيء الصحيح أيضا، وأن تدعم الدور الحيوي للوكالة تجاه 2.3 مليون من سكان غزة الذين يواجهون المجاعة”.
واعتبر وزير الخارجية، أنه “لا غنى عن وكالة الأونروا، لأنها تنقذ حياة الأبرياء”.


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