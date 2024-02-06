بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

منذ ساعتين
الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

وطنا اليوم:صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسته العادية الثانية لهذا العام على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان، وتحويل المبلغ المرصود ضمن موازنة الأمانة تحت بند مصاريف النقل العام لشركة رؤية عمان للنقل.
كما صادق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تنسيب لجنة التخطيط المالي بالموافقة على التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعليمات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الأمانة، وتعليمات الصرف من السلفة، وجدول المناقلات وحساب القطع السنوي وإقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023.
ووافق المجلس على اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المرصد الحضري بعد إجراء الدراسة والاطلاع على المهام والواجبات المناطة بالدائرة.
واطلع المجلس كذلك على إنجازات دوائر ومناطق الأمانة لعام 2023، والإجراءات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وإنجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:36

لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

17:31

البنك الأردني الكويتي يعلن عن تقديم 100 ألف دينار لمنتخبنا الوطني لكرة القدم (منتخب النشامى)

16:39

100 ألف دينار لمنتخب النشامى لكرة القدم من البنك الأردني الكويتي

16:37

أزمة المزارعين.. الحراك يمتد من فرنسا الى إسبانيا

16:17

نجل بن غفير يسخر من بايدن: مصاب بالخرف والزهايمر

15:46

جولة لوزيري الصناعة والاستثمار على مصنع “عمون” بمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان

15:43

تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

15:39

الصفدي: الأونروا تنقذ حياة الأبرياء ولا غنى عنها

15:33

السنغال.. احتجاجات كبيرة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

15:13

الهواري: لا واسطات للحصول على الخدمات الصحية بالمستشفيات

15:05

الحكومة: الأردن مستمر في إرسال المساعدات لأهالي غزة

14:59

أورانج الأردن تقدم 50 ألف دينار للاعبي وأفراد المنتخب الأردني

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة الله