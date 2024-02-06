بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الهواري: لا واسطات للحصول على الخدمات الصحية بالمستشفيات

منذ ساعتين
الهواري: لا واسطات للحصول على الخدمات الصحية بالمستشفيات

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن لا واسطات في الحصول على الخدمات الصحية بالمملكة.
وقال الهواري خلال منتدى إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين اليوم الثلاثاء، إن الوزارة انشأت وحدة التحكم والسيطرة، والتي تقوم بإدارة الاسرة.
وأضاف، أن جميع المستشفيات اليوم مربوطة بوحدة إدارة الأسرة، ويمكن من خلالها معرفة المستشفيات التي فيها أسرة شاغرة ويجري التحويل إليها.
وبين أنه تم توسعة اقسام العناية الحثيثة، موضحا أنه قبل عامين كانت تصل فترة الانتظار في طوارئ مستشفيات البشير إلى 3 اسابيع، ولكن اليوم إما يحول إلى القسم في نفس اليوم او في صباح اليوم التالي كحد اقصى.
وأضاف الهواري أن هناك مشاريع جديدة تقدم فيها الخدمة بطريقة جديدة، فضلا عن إطلاق 36 خدمة إلكترونية قريبا.
ولفت إلى أن “القطاع الصحي اليوم يسير بالتطور كمًا ونوعًا بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وقال الهواري: “لن يمر شهر دون أي إنجاز جديد في الوزارة لخدمة المواطنين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

100 ألف دينار لمنتخب النشامى لكرة القدم من البنك الأردني الكويتي

16:37

أزمة المزارعين.. الحراك يمتد من فرنسا الى إسبانيا

16:17

نجل بن غفير يسخر من بايدن: مصاب بالخرف والزهايمر

15:46

جولة لوزيري الصناعة والاستثمار على مصنع “عمون” بمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان

15:43

تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

15:39

الصفدي: الأونروا تنقذ حياة الأبرياء ولا غنى عنها

15:33

السنغال.. احتجاجات كبيرة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية

15:21

الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

15:05

الحكومة: الأردن مستمر في إرسال المساعدات لأهالي غزة

14:59

أورانج الأردن تقدم 50 ألف دينار للاعبي وأفراد المنتخب الأردني

14:27

العبادي يوضح تعميم يمنع الحديث عن الجهاد في مراكز تحفيظ القران

14:19

الاتحاد النسائي الأردني العام يعقد ورش عمل لتطوير استخدام المرأة للتواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها

وفيات
وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024الشاب أنور غازي أبو جنيب الفايز في ذمة الله