الهواري: لا واسطات للحصول على الخدمات الصحية بالمستشفيات

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن لا واسطات في الحصول على الخدمات الصحية بالمملكة.

وقال الهواري خلال منتدى إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين اليوم الثلاثاء، إن الوزارة انشأت وحدة التحكم والسيطرة، والتي تقوم بإدارة الاسرة.

وأضاف، أن جميع المستشفيات اليوم مربوطة بوحدة إدارة الأسرة، ويمكن من خلالها معرفة المستشفيات التي فيها أسرة شاغرة ويجري التحويل إليها.

وبين أنه تم توسعة اقسام العناية الحثيثة، موضحا أنه قبل عامين كانت تصل فترة الانتظار في طوارئ مستشفيات البشير إلى 3 اسابيع، ولكن اليوم إما يحول إلى القسم في نفس اليوم او في صباح اليوم التالي كحد اقصى.

وأضاف الهواري أن هناك مشاريع جديدة تقدم فيها الخدمة بطريقة جديدة، فضلا عن إطلاق 36 خدمة إلكترونية قريبا.

ولفت إلى أن “القطاع الصحي اليوم يسير بالتطور كمًا ونوعًا بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.

وقال الهواري: “لن يمر شهر دون أي إنجاز جديد في الوزارة لخدمة المواطنين”.