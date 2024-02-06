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الحكومة: الأردن مستمر في إرسال المساعدات لأهالي غزة

منذ ساعتين
الحكومة: الأردن مستمر في إرسال المساعدات لأهالي غزة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين القيام بإجراءات حكومية لتوفير السلع خلال شهر رمضان المبارك، وأن الإجراءات ستكون دون تغيير في الأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء لوزيري الصحة الدكتور فراس الهواري، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، بعنوان “رفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي 2023-2024”.
وقال المبيضين إنّ الأردن مستمر في إرسال المساعدات لأهالي غزة، حيث إنّ جزءا من الدور الأردني الداعم لأهالي قطاع غزة، ولتمكين المستشفيات الميدانية في غزة.
وأضاف أن الأردن مستمر في جهوده بالدفاع عن القضية الفلسطينية خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما يكثف جهوده لوقف العدوان على غزة وضمان وصول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.


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