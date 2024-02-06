العبادي يوضح تعميم يمنع الحديث عن الجهاد في مراكز تحفيظ القران

وطنا اليوم:نفى رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الدكتور نضال العبادي، علاقة الجمعية بإصدار تعميم يقضي بإلزام مراكز تعليم القرآن بتعليم علوم القران فقط.

جاء حديث العبادي ردا على تساؤل طرح عن فحوى كتاب صدر باسم الجمعية يمنع الحديث في الأمور الجهادية.

وأكد العبادي أن التعميم الذي صدر كان عملًا فرديًا ولا علاقة لجمعية تحفيظ القرآن أو إدارتها بمضمونه، منوهًا إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعًا لتدارس ما ورد في هذا الكتاب.

يشار إلى أن تعميمًا صدر عن فرع يتبع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم يحظر خمسة أمور على مراكز تعليم القرآن الكريم وعلومه، منها منع أي نشاط مقدسي يتحدث عن الأمور الجهادية أو جمع التبرعات لهذه الغاية، ومنع الهتاف الجهادي للطالبات أو الطلاب أثناء الدوام الرسمي.

وورد في التعميم منع تعليق يافطات تحمل أي عبارات (كالدائرة الحمراء، والمثلث الأحمر،…) بالإضافة إلى منع أي نشاط إلا بعد أخذ موافقة بما لا يقل عن أسبوعين وإرفاق إعلان النشاط، وأيضًا منع استخدام مجموعات التواصل الخاصة بالمراكز بالدعوة للتظاهرات وغيرها.

وتاليًا صورة التعميم: