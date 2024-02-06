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الاتحاد النسائي الأردني العام يعقد ورش عمل لتطوير استخدام المرأة للتواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها

منذ 3 ثواني
الاتحاد النسائي الأردني العام يعقد ورش عمل لتطوير استخدام المرأة للتواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها

وطنا اليوم:عقد الاتحاد النسائي الأردني العام وبالتعاون مع مركز الحياة – راصد مجموعة من الورشات التدريبية التي تستهدف النساء صاحبات المشاريع الصغيرة وذلك لتعزيز معرفتهنّ بكيفية التخطيط وإدارة المشاريع وتطويرها.
وقالت لانا كريشان رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام إن هذه الورش تقعد على مدار ٨ أيام وتهدف إلى تعزيز قدرات النساء في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهنّ بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.
وأشارت كريشان إلى أن هذه الورشات التدريبية تأتى ضمن مشروع “حلول مستدامة لتماسك المجتمعات” والذي ينفذ من خلال الاتحاد النسائي الأردني بالشراكة مع مركز الحياة – راصد وبتمويل وزارة الخارجية النرويجية.
ولفتت إلى أن الاتحاد يعمل على تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي و السياسي والاجتماعي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تطوير المرأة ودورها المحوري والريادي في الأردن.
وأضافت أن مخرجات هذه الورش سيتم وضعها في إطار الاستراتيجية التي يتبنها الاتحاد بتنسيق وتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تأتي أيضا في إطار خطة التحديث الملكية.


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