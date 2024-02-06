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قتيلان وخمسة جرحى بإطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول

منذ ثانيتين
قتيلان وخمسة جرحى بإطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول

وطنا اليوم:أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا في إطلاق نار أمام مجمع محاكم رئيسي بإسطنبول اليوم الثلاثاء، مضيفا أن المسلحين قتلا في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف عبر منصة “إكس” أن مسلحين، هما رجل وامرأة، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة شاغليان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كما قال الوزير التركي، الهجوم أمام محكمة بإسطنبول هو إرهابي نفذته جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري.

الصور الأولى للهجوم
وتداولت مواقع التواصل الصور الأولى للعملية خارج محكمة في منطقة شاغليان في اسطنبول، ويمكن سمع صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة.
كما أظهرت مشاهد أخرى نشرتها وسائل إعلام محلية، جثث المسلحين ملقاة على الأرض وسلاح أحدهم (مسدس) على الأرض، فيما قوات الأمن التركية تطوق المكان.
هذا وتم إرسال فرق الإسعاف لنقل المصابين، بينما قام رئيس النيابة العامة في إسطنبول وفريقه بالتحقيق في موقع الحادث لفهم الأسباب والملابسات.
من جانبه، صرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.
يذكر أن شاغليان هو مجمع محاكم ضخم يقع في منطقة كاغيثان على الجانب الأوروبي من إسطنبول.


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