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وفد من الميداني بنابلس يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967

منذ 3 ثواني
وفد من الميداني بنابلس يزور سيدة عالجت جنودا أردنيين عام 1967

وطنا اليوم:بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، زار وفد من قيادة المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/١، الحاجة آمنة محمد نمر واكد، والتي عالجت في عام ١٩٦٧ جنود أردنيين عدد (٢) من مرتبات الجيش العربي، وما لبثوا أن فارقوا الحياة حتى قامت بدفنهم، وإخفاء جثامينهم آنذاك وبناء ضريحين بالقرب من منزلها.
وتبين بأن الحاجة آمنة والتي تبلغ من العمر ٨٤ عاماً بعد الاطلاع على وضعها، تعاني من عدة أمراض نظراً لكبر سنها، حيث قامت قيادة المستشفى بإرسال فريق طبي مختص للكشف على حالتها وإجراء العلاج الأولي اللازم لها، إضافة إلى أنه تبين خلال الزيارة من صعوبة الحالة المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي للمذكورة، وتم تزويدها بالمواد الطبية والمعيشية اللازمة.
وكرّم الوفد الحاجة آمنة باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، نظراً لما قامت به من الحفاظ على رفاة الشهداء الأردنيين وهم (عبد الكريم جدعان العزام، وشاكر عبد الجليل علوان العبادي).


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