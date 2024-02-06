أردني يعرض مطعمه للبيع للتبرع بثمنه لأهل غزة

وطنا اليوم:عرض المواطن الأردني مراد فضل الهرش مطعمه “بروستيد 313” بجميع معداته، للتبرع بثمن كاملا لأهل قطاع غزة.

وأكد الهرش، أن ثمن البيع يتم تحويله مباشرة إلى الهيئة الخيرية الهاشمية أو الهلال الاحمر الفلسطيني لشراء الادوية او الاغذية لسكان قطاع غزة الذين يرزحون تحت نير الاحتلال الاسرائيلي دون شفقة أو رحمة من جيش وقيادة العدو الاسرائيلي غير آبهين سواء أكانوا جوعى أو عطشى أو مرضى في ظل الاوضاع الجوية الباردة.

وأوضح الهرش، أن هذا اقل واجب يقدمه لأهل غزة ولو كان معه أكثر لتبرع به ابتغاء مرضاة الله ورسوله، داعيا الجميع بالتبرع بأي شيء حتى لو كان قليلا فقد يساهم في شفاء مريض او سد جوع وعطش شخص طفلا او امرأة أو شيخا، والقليل كثير عند الله تعالى.

وطلب الهرش من له مصلحة بشراء المطعم أن يأتي الى موقع المطعم بالقرب من دوار المدينة الرياضية المكتظ بالمارة والسواقين لمعاينته واذا تم الاتفاق فإنه سيسارع مباشرة الى التبرع بثمنه للجهات المختصة التي توصل المساعدات إلى غزة وعلى رأسها الهيئة الخيرية الهاشمية، فأهل غزة لا يستحقون الانتظار والمسارعة بهذه الامور قد تنقذ روحا وهم أولى الان بتقديم المساعدة لهم في ظل عدوان وحصار شنيع أمام مرأى ومسمع العالم اجمع.

ونوّه الهرش، انه لن يقبض الثمن من المشتري بل عليه أن يحوّل ثمنه لحساب الهيئة الخيرية الهاشمية أو الهلال الاحمر الفلسطيني ويتنازل فورا عن المطعم للمالك الجديد.