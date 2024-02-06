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تخصيص مواقع مجانية لمتابعة مباراة النشامى وكوريا الجنوبية

منذ 3 ساعات
تخصيص مواقع مجانية لمتابعة مباراة النشامى وكوريا الجنوبية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص مواقع مجانية لمتابعة مباراة منتخب النشامى والمنتخب الكوري الجنوبي في الدور النصف نهائي لكأس آسيا، اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة مساءً، في المواقع التالية:

العاصمة: مدينة الحسين للشباب قاعة عمان الكبرى .
إربد : مدينة الحسن للشباب.
الزرقاء: مدينة الأمير محمد للشباب بيت شباب الزرقاء.
-البلقاء: صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
جرش : بيت شباب جرش.
-عجلون: معسكر الحسين للشباب .
-المفرق: مجمع سمو الأمير علي الرياضي.
مادبا: مدينة الأمير هاشم للشباب
الكرك : صالة الأمير فيصل الرياضية.
الطفيلة : مركز شباب عين البيضا.
معان: صالة مركز شباب معان.
إقليم البترا: مركز شباب الطيبه.
العقبة : مدينة الأمير حمزة للشباب.
وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب والمجتمع المحلي لمؤازرة منتخب النشامى الذي يخوض منافسات بطولة كأس آسيا ويقدم فيها عروضا مشرفة.


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