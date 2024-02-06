تخصيص مواقع مجانية لمتابعة مباراة النشامى وكوريا الجنوبية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الشباب عن تخصيص مواقع مجانية لمتابعة مباراة منتخب النشامى والمنتخب الكوري الجنوبي في الدور النصف نهائي لكأس آسيا، اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة مساءً، في المواقع التالية:

العاصمة: مدينة الحسين للشباب قاعة عمان الكبرى .

إربد : مدينة الحسن للشباب.

الزرقاء: مدينة الأمير محمد للشباب بيت شباب الزرقاء.

-البلقاء: صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.

جرش : بيت شباب جرش.

-عجلون: معسكر الحسين للشباب .

-المفرق: مجمع سمو الأمير علي الرياضي.

مادبا: مدينة الأمير هاشم للشباب

الكرك : صالة الأمير فيصل الرياضية.

الطفيلة : مركز شباب عين البيضا.

معان: صالة مركز شباب معان.

إقليم البترا: مركز شباب الطيبه.

العقبة : مدينة الأمير حمزة للشباب.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب والمجتمع المحلي لمؤازرة منتخب النشامى الذي يخوض منافسات بطولة كأس آسيا ويقدم فيها عروضا مشرفة.