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البريد الأردني يوشح طابعا بريديا بعنوان تخليدا للحسين 25 عاما

منذ 3 ثواني
البريد الأردني يوشح طابعا بريديا بعنوان تخليدا للحسين 25 عاما

وطنا اليوم:أعلنت شركة البريد الأردني، عن توشيح إصدار جديد من الطوابع التذكارية لعام 2024 بعنوان “تخليدا للحسين 25 عاما “، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على وفاة جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-.
وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الثلاثاء، سيطرح الإصدار للبيع للجمهور ولهواة الطوابع يوم غد الأربعاء، حيث يتكون من طابع واحد من مجموعة جرى طرحها في عام 1966 وكان بقيمة 200 فلس، وإعادة توشيحه بفئة جديدة واحدة بقيمة دينار واحد.
ويمكن للراغبين بالحصول على الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى الشركة الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.


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