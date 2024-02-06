المجالي: أجزم أن أبو نمر قدَّم ويقدِّم للأردن أكثر مما قدمتُ أنا

وطنا اليوم:التقط وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي صورة برفقة العامل عبدالله أبونمر خلال قيامه بواجبه الوظيفي في ليلةٍ باردةٍ وأمطارِ خيرٍ غزيرة هذا المساء في منطقة مرج الحمام.

المجالي قال:

في ليلةٍ باردةٍ وأمطارِ خيرٍ غزيرة هذا المساء في منطقة مرج الحمام، كان الأخ عبدالله أبونمر، يقوم بواجبه المؤتمن عليه بكل إخلاص وتفان.وأجزم أنه قدَّم ويقدِّم للأردن أكثر مما قدمتُ أنا.

‏إن الوفاء والإخلاص والانتماء لتراب هذا الوطن لا يكون بالشعارات فقط، وإنما بالفعل والعمل.

هذا ما تعلمناه وما تربينا عليه من الهواشم الأطهار واهلنا وشيم كل اردني حر وما يريده منا جلالة سيدنا حفظه الله.