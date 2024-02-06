الحاج توفيق:ارتفاع كلف الشحن لن ينعكس على المواطنين

وطنا اليوم:نفى نقيب تجار المواد الغذائية ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ارتفاع أسعار البهارات في السوق المحلي، حتى في ظل التوترات الحاصلة في البحر الأحمر، مشيرا الى أن البهارات تباع بكميات قليلة ومن الصعب أن ينعكس ارتفاعها على المواطنين.

وقال خليل الحاج الثلاثاء، إنه أجور الشحن ارتفعت 3 أضعاف بسبب الأزمة في البحر الأحمر، وأن ارتفاع الأجور الذي إنعكس على جميع الأصناف يتحمله المستورد او التاجر ولا ينعكس على المواطنين.

وشدد بأنه لن يكون هناك ارتفاع غير مبرر على أي منتج في السوق المحلي في ظل الرقابة والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الجانب، مؤكدا على عمل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار حتى تتناسب مع قدرة المواطن، وضمان الربح المعقول للتاجر، منوها الى وجود ركود على البيع في السوق المحلي خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، متأملا بتحسنه قبيل شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الحكومة شكلت فريق عمل “خلية أزمة” لإدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، حيث تم منح الخطوط البحرية التي واصلت خدمة ميناء العقبة رغم أزمة الملاحة حوافزا تشجيعية، لدعمها الاقتصاد الوطني.

وطالب فريق العمل الحكومة بضرورة إصدار قرار عاجل بإعفاء غرامات التأخير التي قد تتحقق من جراء التأخير في توريد بضائع العطاءات الواردة للحكومة او القطاع الخاص نتيجة التأخير في عمليات الشحن بسبب الظروف الحالية.