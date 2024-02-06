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بايدن مواصلا شطحاته: التقيت مؤخرا الرئيس الفرنسى ميتران

منذ ساعة واحدة
بايدن مواصلا شطحاته: التقيت مؤخرا الرئيس الفرنسى ميتران

وطنا اليوم:في واحدة من المواقف المتكررة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عاما.
وخلال كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس بولاية نيفادا، روى بايدن قصة رواها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.
ويتذكر بايدن قائلا: “جلست وقلت: لقد عادت أميركا. ونظر إلي ميتران من ألمانيا -أعني من فرنسا- وقال…”.
وبدا أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: “حسنا، لكم من الوقت ستعود؟”.
وتابع بايدن قائلا إن “المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله – وبالتالي الولايات المتحدة – إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء”.
يذكر أن فرانسوا ميتران كان رئيس فرنسا بين عامي 1981 و1995. وتوفي في عام 1996.


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