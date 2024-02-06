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التعليم العالي: لا تمديد لطلبات القبول الموحد

منذ ساعة واحدة
التعليم العالي: لا تمديد لطلبات القبول الموحد

وطنا اليوم:قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن عملية تقديم طلبات القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية ٢٠٢٤ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط تنتهي في تمام الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٦-٢-٢٠٢٤ حيث لن يكون هناك أي تمديد ولن يسمح لأي طالب بتقديم طلب بعد هذا الموعد.
وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لدفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم سيكون في تمام الساعة ١١ الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق ٧-٢-٢٠٢٤ وكل من لم يقم بالتسديد فسيتم استبعاده من عملية المنافسة.


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