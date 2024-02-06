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السعيدات: 200 ألف اسطوانة حجم الاستهلاك اليومي

منذ ساعة واحدة
السعيدات: 200 ألف اسطوانة حجم الاستهلاك اليومي

وطنا اليوم:اكد نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات ان الطلب على اسطوانات الغاز منذ بدء المنخفض الجوي الاسبوع الماضي وحتى بلغ نحو 200 الف اسطوانة تقريبا.
ولفت السعيدات في تصريح الى ان الطلب على مادة الكاز ارتفع بنحو 20% عن المعدل الاعتيادي وان الطلب على مادة الديزل ضمن مستوياته الطبيعية.
وكان السعيدات قد اكد ان حجم استهلاك اسطوانات الغاز المنزلي منتصف الاسبوع الماضي بلغ نحو 1 مليون اسطوانة تقريبا
ويطرأ يوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،
مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك إحتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


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