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هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

منذ ساعة واحدة
هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

وطنا اليوم:كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بدء تحقيق عسكري في قصف إسرائيلي أدى إلى “مقتل 12 رهينة داخل منزل في مستوطنة بئيري” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي كشف الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال النار على منزل يضم أسرى إسرائيليين في مستوطنة “بئيري” أثناء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.


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