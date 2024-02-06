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إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان

منذ ساعتين
إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان

وطنا اليوم:أعلن قصر باكنغهام، في بيان، الاثنين، أنه تم تشخيص إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بنوع من السرطان.
وقال القصر، في بيان الاثنين، “خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان”.
وأضاف: “لقد بدأ جلالة الملك اليوم جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة”.
وتابع: “الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء الأخير الذي خضع له في المستشفى. إنه لا يزال إيجابيًا تمامًا بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن”.


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