رئيس مجلس النواب الأميركي: تهديد بايدن بـ نقض قانون لمساعدة إسرائيل خيانة

وطنا اليوم:وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، تهديد الرئيس جو بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون لمنح تل أبيب مساعدات عسكرية بـ”الخيانة”.

وذكر البيت الأبيض فجر الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عارضت مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب خاص بتقديم مساعدة لتل أبيب.

وكان وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة للكونغرس، قال فيها، إن الحوثيون يشكلون تهديدا بشن هجمات على القوات الأمريكية وعلى الملاحة بالبحر الأحمر.

وأضاف بايدن، أن الضربات هدفت لإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات والحد من التصعيد وتجنب إصابة المدنيين.

وزعم بايدن، أن الضربات ضد الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس