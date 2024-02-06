شموخ فلسطيني بغزة يجبر جنديا على حذف حساباته على مواقع التواصل

وطنا اليوم:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة لمقاوم فلسطيني تم اعتقاله من منطقة الشجاعية في قطاع غزة.

الصورة نشرها الجندي يوزي غامزو، الذي أقدم على اعتقال الفلسطيني المدعو حمزة من حي الشجاعية، وأظهرت شموخه وقوة شخصيته أمام الجندي.

وبعد انتشار الصورة بشكل كبير انقلب السحر على الساحر، الأمر الذي أجبر الجندي على حذف جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الأسير حمزة الذي ظهر مكبل اليدين وتمت تعريته من قبل الاحتلال، فقد شقيقه الذي استشهد في العدوان على غزة عام 2014.

وقبل اعتقاله أعدم الاحتلال والده وزوجة شقيقه وطفليها الاول رضيع والثاني لم يبلغ العامين.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ123، من خلال القصف العنيف بطائرات الاحتلال ومدفعياته، وقنص طال المدنيين بعدة مناطق في القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، 27,478 شهيدًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 66,835 إصابة.

وبلغ عدد القتلى من جيش الاحتلال، الذي أعلن عنهم رسميا، 562 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و 232 منذ بدء عملياته البرية في القطاع.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية