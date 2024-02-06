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ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

منذ ساعتين
ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

وطنا اليوم:كشفت النشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي، أسعار الخضار والفواكة والكميات الواردة اليوم الثلاثاء، فيما شهدت بعض أصناف الخضار ارتفاعا قليلا بأسعارها.
وتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي في السوق المركزي اليوم الثلاثاء بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والبطاطا 30- 50 قرشا، والبندورة 10- 20 قرشا، والجزر 35- 50 قرشا، والخيار 60- 100قرش، والزهرة 6-15 قرشا، والليمون 30-50 قرشا، والموز البلدي 60- 100 قرش.
وجاءت الأسعار بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام.
وفي سياق آخر بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2394,319 أطنان، منها 1520,955 طن خضار، و679,035 أطنان فواكه، 194,329 طنا من الورقيات


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