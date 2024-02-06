قناصة الاحتلال تعدم الاغنام في غزة

وطنا اليوم:أظهر مقطع فيديو لحظة قتل قناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي أغناما في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، استخدمت قوات الاحتلال الجوع سلاحا في حربها على قطاع غزة، فقد قطعت الكهرباء والماء وجرفت معظم الأراضي الزراعية.

كما قصفت قوات الاحتلال المتاجر والمخابز وقوافل المساعدات الإنسانية، وفرضت قيودا مشددة على دخول جميع الشاحنات التي تحمل مواد غذائية إلى أهالي القطاع.