نادي حماده لكرة الطاولة يشارك في بطولة الأندية العربية للسيدات بالشارقة

وطنا اليوم – يشارك نادي حماده الرياضي لكرة الطاولة في موسم النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي انطلقت اخيراً في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت البطولة قد افتتحت برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للدورة حيث تشمل البطولة مشاركة 560 لاعبة و63 فريقاً رياضياً من 15 دولة عربية تتنافس لنيل ألقاب 8 ألعاب وتستمر منافساتها حتى 12 فبراير الجاري.

يذكر أن فريق حماده لكرة الطاولة قد حقق عدة ألقاب على المستوى المحلي والإقليمي والتي كان آخرها بطولة الدوري الأردني لموسم ٢٠٢٣ و عمل على تمثيل إسم المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المحطات الإقليمية والدولية.

وأعرب رائد حماده ، رئيس مجلس إدارة مجموعة حماده ورئيس نادي حماده عن سعادته بالمشاركة في بطولة الأندية العربية للسيدات التي تعتبر من أهم البطولات في المنطقة والتي تحظى بمشاركة عربية واسعة وقال أن هذه البطولة تعكس نهج نادي حماده الرياضي في أهمية دعم الرياضة بالأخص الرياضة النسوية حيث أخذت مجموعة مطاعم حماده على عاتقها ومنذ تأسيسها العمل في إطار المسؤولية الاجتماعية والتي منها دعم كرة الطاولة بشكل عام والكرة النسوية بشكل خاص ، وتعتبره واجب وطني ومسؤولية مشتركة. بالإضافة إلى إهتمام نادي حماده بتمثيل إسم الأردن على كافة المحطات الإقليمية والعالمية حيث مثل النادي الأردن في عدة دول منها دبي وقطر وعمان ومصر وفرنسا والبرازيل وحقق العديد من الإنجازات و المراكز الأولى في مختلف البطولات.

وأضاف أن نادي حماده يقدم كل الدعم والإمكانيات لتطوير مستوى الأفرقة بإستمرار والمشاركة في مختلف البطولات وأهمها البطولات النسوية.

من جهته قال المعتز بالله حماده امين السر ومدير نشاط كرة الطاولة في نادي حماده أن فريق حماده يتطلع للدخول في الأجواء المنافسة في البطولة حيث أن مشاركته في هذه البطولة يعد حدثاً مهماً للفريق والذي سينعكس إيجابياً على مستواه وخبراته

وأضاف أن فريق نادي حماده لكرة الطاولة للسيدات شهد تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وحصل على عدة ألقاب محلية وإقليمية بالإضافة إلى أن خطة النادي دائماً تتضمن تكثيف الجهود نحو دعم الكرة النسوية والارتقاء بمستوى اللاعبات و هذا ما تعكسه دورة الأندية العربية للسيدات.

وشكر المعتز بالله الفريق المنظم للدورة بقيادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة على جهوده في تنظيم النسخة السابعة من هذه الدورة.

بدوره عبر حمزة مريش ، المدير الفني للفريق ، عن أهمية هذه الدورة للفريق حيث أن المشاركة في هذه البطولة تأتي في إطار حرص النادي على تمثيل الأردن في مختلف المجالات الرياضية، بالإضافة إلى دعم النادي المتواصل للرياضة النسوية وأن فريق حماده لكرة الطاولة جاهز للمشاركة في أي بطولات تخدم أهداف النادي مثل بطولة الأندية العربية للسيدات والتي يعمل الفريق على تكثيف تدريباته وجهوده للنيل بلقب البطولة لهذا العام.