وفاة طفل كل ساعتين .. أوضاع مأساوية داخل معسكر للنازحين غربي السودان

وطنا اليوم:كشفت منظمة أطباء بلا حدود، الإثنين 5 فبراير/شباط 2024 ، النقاب عن وفاة طفل كل ساعتين في معسكر “زمزم” للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان؛ بسبب سوء التغذية، داعية إلى استجابة إنسانية واسعة لتوفير الطعام للنازحين.

وفي بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، قالت المنظمة الدولية: “تتطلب أزمة سوء التغذية في معسكر زمزم، شمال دارفور، استجابة إنسانية عاجلة؛ حيث يموت طفل كل ساعتين”.

كما دعت إلى “التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بشكل فوري ومنسق من أجل إنقاذ الأرواح”.

وأكدت أن “تقييماً سريعاً للتغذية والوفيات، أجرته منظمة أطباء بلا حدود، كشف عن وضع كارثي في ​​مخيم زمزم، منذ بدء النزاع في السودان في أبريل/نيسان 2023، مشيرة إلى أنه “تم الوصول إلى جميع مستويات الطوارئ الخاصة بسوء التغذية”.

وضع كارثي

ونقل البيان عن كلير نيكوليت، رئيسة الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في السودان، تأكيدها أن “ما نراه في مخيم زمزم هو وضع كارثي تماماً، وتشير التقديرات إلى أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في المعسكر”.

وأضافت أن “أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين لم يموتوا بعد، أكثر عرضة للوفاة في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع إذا لم يحصلوا على العلاج، وحالتهم قابلة للعلاج إذا تمكنوا من الوصول إلى منشأة صحية”.

وأشار البيان إلى أن منظمة أطباء بلا حدود “هي مقدم الرعاية الصحية الوحيد العامل في معسكر زمزم، وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في السودان”.

و معسكر زمزم للنازحين من أكبر المعسكرات في دارفور؛ حيث يضم أكثر من 400 ألف نازح جراء الحرب في الإقليم منذ العام 2033 بين الخرطوم وحركات دارفور المسلحة.

انعدام الأمن الغذائي

وأظهر تحليل نشرته مبادرة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معاناة 5 ملايين و830 ألف شخص في السودان من انعدام أمن غذائي حاد، في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2023.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع”، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.