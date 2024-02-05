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تدمير رتل دبابات.. مشاهد جديدة لعمليات القسام في خانيونس

منذ 5 ساعات
تدمير رتل دبابات.. مشاهد جديدة لعمليات القسام في خانيونس

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام الإثنين، مشاهد جديدة لعمليات تدمير دبابات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، باستخدام القذائف والعبوات الناسفة المضادة للدروع.
ويظهر في التسجيل مقاتلو القسام وهم يفجرون رتل دبابات بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما استهدفوا دبابات أخرى بقذائف الياسين 105 من مسافات قريبة.
وفي وقت سابق من نهار الإثنين، استعرضت كتائب القسام، حصيلة التصدي لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، والتي تضمنت تدمير عشرات الآليات بصورة كلية أو جزئية.
وقال الناطق باسم “القسام” أبو عبيدة، في مشاركة عبر حسابه على موقع تليغرام، إن “الكتائب” دمرت خلال الأيام الماضية 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، فضلا عن إجهاز مقاتليها على 15 جنديا للاحتلال، من نقطة الصفر.
وأشار إلى قنص ضابط وجندي، وإيقاع العشرات من جنود الاحتلال، بين قتيل وجريح، في 17 مهمة عسكرية مختلفة، استهدفت فيها القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.
وفجر مقاتلو “القسام” مدخل نفق في عدد من الجنود، وسيطروا على 4 طائرات مسيرة، وقصفوا تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون في كافة محاور القتال.
ولفت إلى توجيه رشقة صاروخية مكثفة نحو “تل أبيب” ومحيطها خلال الأيام الماضية.
وأشارت “الكتائب” في بيانات منفصلة اليوم، إلى استهداف ثلاث دبابات من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105″، في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

 


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