مناقشة اتفاقية أردنية أوروبية لتخفيف الأعباء المالية عن البلديات

وطنا اليوم:ناقش بنك تنمية المدن والقرى، وبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الاثنين، اتفاقية تمويل مشروع استخدام كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي، إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلديات من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء في القطاع البلدي، والذي سيتم تمويله بنسب فائدة منخفضة ضمن أفضل الممارسات الدولية.

وأكد مدير عام البنك أسامة العزام، أهمية الجهود المشتركة لدعم مشاريع تعزيز الاستدامة في البلديات الأردنية، لافتا إلى أنه تم تحديد عدة مشاريع للاستفادة من صندوق فجوة تمويل المناخ بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وبين أن المشاريع تشمل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة البيئية والطاقة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية الحضرية.

وأكد العزام أن بنك تنمية المدن والقرى، ملتزم بتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تعزز التحول نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

‎يشار إلى أن البنك، وقع عام 2019 اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع البلدي، والذي تقدّر تكلفته 90 مليون يورو، مناصفة بين بنك الاستثمار الاوربي وبنك تنمية المدن والقرى.