قريبا .. توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بالمناطق السياحية

وطنا اليوم:بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، سبل التعاون مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، للارتقاء بمستوى جودة خدمات شبكات الاتصالات في إقليم البترا والمناطق السياحية المجاورة له، بالإضافة إلى تحسين عملية تغطية شبكة الإنترنت، حماية لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال استقبال السرحان، في مكتبه بمبنى الهيئة أمس الأحد، الدكتور البريزات ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، بحضور مدير مديرية شؤون المستفيدين والمرخصين المهندس زيد القاضي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أعرب السرحان خلاله عن حرص هيئة الاتصالات على التعاون المثمر بين الهيئة والسلطة، بما يعزز العلاقة بين قطاعي السياحة والاتصالات.

وقال السرحان، إن الهيئة ستقوم بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين وتنويع الخيارات أمامهم، من خدمات الاتصالات في إقليم البترا والمناطق السياحية المجاورة له ومثيلاتها من المناطق في المملكة، عن طريق سعي الهيئة نحو توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لها في الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تعد واجهة سياحية ترفد اقتصاد الأردن وتعزز صورته أمام الدول.

من جهته قال البريزات، إن سلطة إقليم البترا تسعى من ضمن أهدافها إلى تطوير الإقليم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما تساهم في تنمية المجتمع المحلي من خلال إدارة الإقليم والمحافظة على الإرث الحضري والكشف عنه وتطوير العملية السياحية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة، لخلق تنمية مستدامة.