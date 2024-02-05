جيدكو تفتح باب التقديم لبرامجها الداعمة للمشاريع

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، فتح باب التقديم لبرامج “جودة الحياة في المنزل”، و”تطوير”، و”اعمل مشروعك”، واستمرار استقبال الطلبات لبرنامج “تصديرك على حسابنا” حتى نهاية تشرين الثاني المقبل.

ويستهدف برنامج جودة الحياة في المنزل، تقديم الدعم الفني والمالي لمواطنين أردنيين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما يعملون في المنازل من مختلف المحافظات بهدف رفع جودة الحياة للأسر خاصة في المحافظات، بما لا يقل عن 20 أردنيا خلال العام الحالي، وبميزانية إجمالية تبلغ 100 ألف دينار، والتحفيز على استكشاف فرص عمل مستقلة أو إضافية من المنزل لتحسين الدخل.

كما يستهدف دعم شراء المعدات والأجهزة التشغيلية والبرمجيات المطلوبة لإعداد بيئة عمل منزلية فعالة، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، ودعم مشاريع ريادية وابتكارية للمرأة والشباب يمكن القيام بها من المنزل، ومأسسة وقوننة العمل من المنزل في الأردن، وتشجيع التسجيل الرسمي لهذه الأعمال.

فيما يستهدف برنامج “تطوير” تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والميكروية، القائمة بمختلف القطاعات الصناعية، والحرفية، والزراعية والخدمية في جميع محافظات المملكة بما لا يقل عن 20 مشروعا قائماً خلال العام الحالي، وبسقف مالي يصل إلى 20 ألف دينار لكل مشروع.

ويسعى البرنامج إلى تطوير النظم الإدارية والمالية والتكنولوجية للشركات القائمة، ومساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية، لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة القيمة المضافة له، ورفع القدرات التسويقية والتصديرية للمنتجات والخدمات الأردنية، وإضافة خدمات أو أجهزة ومعدات تشغيلية للمشروع لزيادة الإنتاج والربحية، وتشبيك الشركات للحصول على عقود جديدة ذات قيمة مضافة لمنتجاتهم.

وفي وقت سابق أعلنت جيدكو عن فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من برنامج “اعمل مشروعك” الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمواطنين من مختلف المحافظات، لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، أو شركات ناشئة لا يزيد عمرها على 3 سنوات في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في زيادة التشغيل الذاتي، وتوليد فرص عمل دائمة لحل مشكلة البطالة، وتعزيز القدرات لأصحاب المشاريع الناشئة بمن فيهم المرأة والشباب، وتقديم دعم فني ومالي لنحو 50 مشروعاً ناشئاً خلال العام الحالي، من مختلف القطاعات في جميع محافظات المملكة، وبسقف مالي يصل إلى 30 ألف دينار لكل مشروع.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تقديم الطلبات لبرنامج “تصديرك على حسابنا”، الذي يستهدف دعم مصاريف الشحن الجوي والبحري لجميع دول العالم من صادرات الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات من جميع المحافظات بهدف مواجهة آثار ارتفاع أسعار الشحن، عبر استرداد 50 بالمئة من تكاليف الشحن.

ودعت المؤسسة الراغبين بالتقدم لأي من البرامج إلى زيارة الموقع الإلكتروني (www.jedco.gov.jo).