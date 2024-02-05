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مطلوب خطير تجاوز الخطوط الحمراء في قبضة الأمن

منذ 4 ساعات
مطلوب خطير تجاوز الخطوط الحمراء في قبضة الأمن

وطنا اليوم:تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي والأجهزة الأمنية في منطقة الطيبة بمحافظة إربد، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على مطلوب خطير بحقه عشرات الطلبات، بعد جهود استمرت عدة ساعات وفق مصدر.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تتبعت تحركات المطلوب، ونصبت كمينا محكما انتهى بالقبض عليه.
وتبين أن المطلوب عليه حوالي 40 طلب إلقاء قبض لجهات متفرقة، وأكثر من 20 منع سفر وإبلاغ مراجعة، وتم اصطحابه إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


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