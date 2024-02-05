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نواب وأعيان أردنيون إلى أذربيجان لمراقبة نزاهة الانتخابات الرئاسية

منذ 4 ساعات
Campaign posters of presidential candidates, including President Ilham Aliyev, are seen in Baku ahead of the upcoming snap presidential election on February 2, 2024. Azerbaijan will hold snap leadership polls on February 7, 2024. (Photo by TOFIK BABAYEV / AFP)

وطنا اليوم:يبدأ وفد برلماني أردني من مجلسي الأعيان والنواب، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أذربيجان للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الاذربيجانية المبكرة الأربعاء المقبل، وذلك بدعوة من الجانب الاذربيجاني.
ويجري الوفد الذي يضم مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، والعين أمين القطارنة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور غازي الذنيبات، خلال الزيارة لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين الاذربيجانيين.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة 7 مرشحين هم: إلهام علييف مرشح حزب أذربيجان الحديثة الحاكم، وزاهد عروج المرشح المستقل، وراضي نور الله يف مرشح حزب الجبهة الوطنية، وفاضل مصطفى مرشح حزب النظام العظيم، وايلشاد موسايف مرشح حزب أذربيجان الكبيرة، وقدرت حسن قولييف مرشح حزب الجبهة الشعبية لعموم أذربيجان، وفؤاد علييف المرشح المستقل.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف، إنه تم دعوة 790 مراقبا دوليا للانتخابات الرئاسية الأذربيجانية، مؤكدا أهمية أن يكون هناك مراقبون دوليون لسير الانتخابات.
كما تشارك العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مراقبة الانتخابات في أذربيجان.
يشار إلى أن الانتخابات تنظم لأول مرة في جميع أراضي أذربيجان دون استثناء لاي إقليم.


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