لبيد: إطلاق يد بن غفير سيفجر الوضع في رمضان

وطنا اليوم:نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “مهرج خطير يشعل النيران”، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسحب صلاحياته.

وحذّر لبيد من أن ترك بن غفير يدير الأمور في المسجد الأقصى والقدس المحتلة في شهر رمضان سيفجر الوضع.