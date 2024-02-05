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حماية المستهلك تثمن دور الغذاء والدواء وتطالب بمزيدا من الاجراءات

منذ ثانيتين
حماية المستهلك تثمن دور الغذاء والدواء وتطالب بمزيدا من الاجراءات

وطنا اليوم:ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهود المبذولة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمتمثلة في تكثيف رقابتها المستمرة على الاسواق حرصا منها على سلامة وصحة المواطنين حيث تكللت هذه الرقابة مؤخرا في ضبط مصنع للألبان كان يتلاعب بقوت وصحة المواطنين .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أن الجهود التي تبذلها المؤسسة تؤكد أن الغذاء الموجود في الاسواق هو غذاء صحي وآمن بالرغم من وجود بعض المنتجات التي تباع في الاسواق وتكون منتهية الصلاحية الا أنها لا تشكل الا نسبة قليلة لا تدعو الى القلق حيث يتم ضبط اغلبها واتلافها من قبل الجهات ذات العلاقة.
ودعا الدكتور محمد عبيدات الى المزيد من الرقابة الهادفه والنوعيه وذلك من خلال ضرورة التنسيق المشترك بين كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وهي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزاة الصناعة التجارة والتموين وقسم البيئة في وزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى والبلديات .
واشار الدكتور عبيدات الى دور المواطنين الرئيسي والذي يجب أن يكون دورا ايجابيا من خلال ابلاغ الجهات ذات العلاقة عن المنتجات المنتهية الصلاحية التي تباع في الاسواق ليتم التخاذ الاجراءات المناسبة بحق من تسول له نفسه في بيع منتجات قد تسبب ضررا على صحة وسلامة المواطنين.
وطالب الدكتور عبيدات بمنح المؤسسة العامة للغذاء مزيدا من عدد المراقبين المؤهلين للتفتيش على كافة الاسواق وفي كافة المحافظات لا سيما وأن الرقابة في المناطق النائية والضواحي والقرى تكون شبه معدومة نتيجة لقلة عدد المراقبين مما يستوجب زيادة اعدادهم.


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