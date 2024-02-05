مكاتب البريد تستقبل طلبات الالتحاق بالجامعات للدورة التكميلية

وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة التكميلية 2024.

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الاثنين، بدأت مكاتب البريد منذ صباح أمس الأحد، باستقبال الطلبة بعد اكتمال الاستعدادات في مختلف المديريات التابعة للشركة، ما يمكنهم من تقديم الطلبات ودفع الرسوم من خلال مكاتب البريد بواسطة نظام مدفوعاتكم، وحتى نهاية يوم 6 شباط الحالي.

وأضح البيان أن على الطالب تقديم الطلب أولا، ثم بعد ذلك يدفع رسم الطلب، بحيث يكون الرقم الوطني هو رقم الدفع الإلكتروني.