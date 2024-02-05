المدن الصناعية توقع اتفاقية لتحديث دراسات طريق الربط الخارجي لمدينة الزرقاءالصناعية

وطنا اليوم:وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اتفاقية لتحديث الدراسات المرورية والهيدرولوجية ومراجعة التصاميم السابقة لمدخل المدينة وإجراء التعديلات اللازمة لوثائق عطاء تقاطع مدخل مدينة الزرقاء الصناعية مع طريق الزرقاء – الأزرق.

ووقع الإتفاقية عن شركة المدن الصناعية الاردنية نائب المدير العام السيد عدي عبيدات وعن شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة مهندسون مستشارون المدير التنفيذي المهندس فادي بركات.

ووفق بيان لشركة المدن الصناعية الاردنية اليوم فإن الإتفاقية تمهد لإجراء الأعمال الهندسية اللازمة لمدخل مدينة الزرقاء الصناعية وربطها بالطرق الرئيسية المحاذية لخدمة المدينة التي بدأت الشركة بتنفيذها مطلع العام الماضي.

وقال السيد عدي عبيدات نائب المدير العام للشركة إن الإتفاقية تعتبر ضمن العديد من الإتفاقيات التي وقعتها الشركة مع بيوت الخبرة الهندسية لإستكمال اعمال المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي يتوقع الإنتهاء منها خلال العام 2025.

واكد السيد عبيدات ان تقرير برنامج سير العمل يؤكد تسارع أعمال الإنجاز في المرحلة الأولى من المدينة التي يجري تطويرها على مساحة 1116 دونم من اصل 4700 دونم وأنها تسير وفق المخططات والمدد الزمنية المتفق عليها مع شركات التنفيذ والإشراف الهندسي التي أحيل عليها الأعمال في المدينة.

وأوضح السيد عبيدات إن شركة المدن الصناعية الاردنية تعوّل الكثير على مشروع مدينة الزرقاء الصناعية حيث يعتبر احد اهم مشاريع الشركة الاستراتيجة ويأتي ضمن خطتها التنفيذية للاعوام 2020 – 2025، كما أنه يأتي ضمن اولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، الرامي إلى إحداث التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، بالإضافة إلى جعل المدن الصناعية الأردنية البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي من خلال ما توفره من مزايا استثمارية وخدمات مساندة تسهل عمل الاستثمارات الصناعية.

من جانبه قال المهندس فادي بركات المدير التنفيذي لشركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة مهندسون مستشارون إن الشركة ستجري الدراسات المرورية والهيدرولوجية ومراجعة التصاميم السابقة لمدخل المدينة وإجراء التعديلات اللازمة لوثائق عطاء تقاطع مدخل مدينة الزرقاء الصناعية مع طريق الزرقاء – الأزرق وفق بنود الاتفاقية، مشيدا بالتعاون القائم مع المدن الصناعية الاردنية في مختلف مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وتشمل أعمال المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية كافة الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مباني صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، كما تشتمل على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزانات المياه.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية وقعت مطلع العام 2023 اتفاقيتي التنفيذ والإشراف الهندسي لمشروع المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية مع شركتي مقاولات محلييتين، كما وقعت الشركة ايضا اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية لإنشاء محطة تحويل رئيسية في موقع مدينة الزرقاء الصناعية لتزويد المدينة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية اللازمة.

كما يذكر أن مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية، ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة الى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الاردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.