المجلس المركزي لحزب إرادة يعقد اجتماعه الدوري في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم-ايمانا من حزب إرادة بتحقيق الحوكمة الرشيدة على ضوء نظامه الأساسي، عقد المجلس المركزي للحزب اجتماعًا له في قاعة مجلس إعمار الأغوار الشمالية برئاسة رئيس المجلس عمر ملحس وحضور الأمين العام للحزب نضال البطاينة وأعضاء المجلس المركزي وذلك لبحث عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال.

وقال رئيس المجلس عمر ملحس إن عقد هذه الجلسة في الأغوار الشمالية رسالة الى أن المجلس المركزي يعقد جلساته في مختلف مناطق المملكة للتواصل مع أعضاءه، لتسريع وتيرة العمل وتطبيق مبادىءالحزب.

مشيرا الى أن الحزب استقطب أعضاؤه نوعياً ، وان العبرة في قوة وتأثير الأحزاب هي بالمناصرين وليس عدد المنتسبين.

وبدأ المجلس جلسته ببقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة.

وكان في مقدمة جدول الأعمال استماع المجلس من الأمانة العامة ايجازا عن سير عمل الحزب وفي مقدمتها الجهود التي بذلها الحزب خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وسير عمل الحزب في ملف الاعلام ،و الاتصال ،والسجل المركزي، والانتسابات ،وبرنامج عمل الحزب.

وبين الأمين العام نضال البطاينة أن حزب إرادة أصبح له وزنه على الساحة لوضوحه وحضوره على المشهد الوطني، ومضيه بثبات نحو تحقيق رؤية الحزب نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا.

وأضاف ان الحزب يعمل في المرحلة القادمة على استكمال مؤسسية الحزب بشكل كامل، وإنجاز برنامج عمل الحزب ،والإعداد للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن هناك تلازمًا بين برنامج عمل الحزب والانتخابات ، فالحزب يسعى للوصول أو المشاركة بالسلطة من خلال برنامج عمل واضح ومتكامل.

واكد كل من نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية إبراهيم العوران ونائب الأمين العام للإعلام والإتصال يسر حسان أن الحزب اثبت قدرته على قيادة المشهد على الارض خلال حرب الإبادة على قطاع غزة حيث كان متواجدًا في الشارع بقوة من خلال الوقفات التي نفذها في مختلف محافظات المملكة، كما سجل الحزب سابقة اذ خاطب 110 احزاب من مختلف دول العالم للتأثير لوقف حرب الإبادة على القطاع، إضافة الى نية الحزب إجراء محاكمة افتراضية تحاكي جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، بالتعاون مع احدى الجامعات الأردنية، وأن حزب إرادة كان الأبرز على الساحة، وحراكه على امتداد مساحة الوطن تتماهى مع موقف الشارع وهذا زاد من مؤيدي الحزب، مشيرا الى أن موقف الحزب يعبر عن مبدأ مهم من مبادئه ،وهو أن القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقدمت الأمين العام للإعلام والاتصال يسر حسان ايجازًا حول ما قام به الحزب في ملفات الاعلام والترويج للحزب واخباره على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي ركزت على تبني السردية الفلسطينية في ظل محاولة الاحتلال تزوير الحقائق ، إضافة الى تغطية كل الوقفات التي تبرز موقف الحزب وحملة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، مؤكدة ان المحتوى المنشور حقق أرقاما قياسية.

من جانبه اوضح نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية إبراهيم العوران، ان الحزب نفذ عشرات الوقفات المناصرة للأشقاء في قطاع غزة، وحرص على الاشتباك الإيجابي مع كل الأحداث التي تقع في المنطقة وكان السباق في التعبير عن موقف الحزب منها، كما عقدت جلسات في مقر الحزب لمناقشة الحرب على غزة مؤكدًا التركيز على المنجز لنصرة وإبراز الجهود الأردنية في هذا المجال.

كما بين نائب الأمين العام للسجل المركزي والشؤون الإدارية نضال البخاري أن السجل المركزي هو بمثابة دفتر عائلة الحزب مؤكدًا إدامة التواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب واستقبال طلبات الانتساب والإستقالة وإدخال البيانات ،وفريق اتصال لتحديث البيانات ،مستعرضًا أرقام المنتسبين بشكل رسمي للحزب والذي وصل الى حوالي 6500عضوا، بالأضافة الى توزيع الأعضاء في المحافظات.

وقدمت نائب الأمين العام لشؤون برنامج الحزب واللجان التخصصية بدرية البلبيسي ومساعد الأمين العام للسياسيات والبرامج امجد العطار ايجازا عن عمل الحزب حول السياسات والبرنامج ، من خلال فريق حوكمة للسياسات والبرامج، والتحديات التي تواجه الدراسات بوجود خبراء متخصصين، للخروج ببرنامج حزب واقعي وعملي.

كما قدم مقرر لجنة اعداد المعايير لاختيار المرشحين عقاب أبو وندي ايجازا عن اجتماعات اللجنة وما توصلت اليه من نتائج ليتم وضعها امام الأمانة العامة واللجنة المخولة.

واجرى المجلس حوارا حول مختلف القضايا التي تهم الحزب والتي تصب في تعظيم مكتسبات الحزب وحضوره على الساحة الوطنية كحزب سياسي ديمقراطي مؤسسي.

