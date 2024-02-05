وطنا اليوم:تعاملت كوادر بلدية ماحص صباح اليوم الإثنين مع انهيار صخري وقع في منطقة العين/البلد جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي الحالي .
وقالت البلدية في ادراج لها عبر الفيسبوك إن العمل جارِ على ازالة كافة الاتربة والصخور المتراكمة.
وأهابت الاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر اثناء مرورهم من تلك المنطقة، أملين السلامة للجميع.
بلدية ماحص تحذر من انهيار صخري
وطنا اليوم:تعاملت كوادر بلدية ماحص صباح اليوم الإثنين مع انهيار صخري وقع في منطقة العين/البلد جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي الحالي .