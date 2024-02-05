بلدية ماحص تحذر من انهيار صخري

وطنا اليوم:تعاملت كوادر بلدية ماحص صباح اليوم الإثنين مع انهيار صخري وقع في منطقة العين/البلد جراء قوة تدفق المياه الناتجة عن المنخفض الجوي الحالي .

وقالت البلدية في ادراج لها عبر الفيسبوك إن العمل جارِ على ازالة كافة الاتربة والصخور المتراكمة.

وأهابت الاخوة المواطنين اخذ الحيطة والحذر اثناء مرورهم من تلك المنطقة، أملين السلامة للجميع.